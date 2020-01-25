Александр Лукашенко хотел бы обсудить на встрече с Владимиром Путиным поставки нефти для Белоруссии. Но четкие даты для новой встречи президентов Белоруссии и России пока не определены, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко хотел бы обсудить на встрече с Владимиром Путиным поставки нефти для Белоруссии. Но четкие даты для новой встречи президентов Белоруссии и России пока не определены, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президент Белоруссии согласился не обсуждать такую чувствительную тему по телефону. Лукашенко согласился подождать до окончания мероприятий с подготовкой Послания Федеральному собрания, а затем встретиться и поговорить за столом, сообщает РИА Новости.В 2019 году, отметил белорусский президент, Путин сам поднял вопрос о нефти на переговорах в Санкт-Петербурге."Говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены", — пояснил Лукашенко.Лукашенко недоволен тем белорусские потребители должны платить премию российским нефтяным компаниям в 15-16 долларов. При необходимых Минску 24 миллионах тонн нефти в 2020 году это приличные деньги, добавил президент Белоруссии. Он считает, что на Путина оказали давление сидящие на нефтяной трубе дельцы, которые решили, что и так много теряют.Минск договорился о поставках 80 тысяч тонн нефти из Норвегии. По качеству она аналогична с российской, а значит под нее не надо перестраивать технологические процессы на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Но цена оказалась выше на 20 долларов на тонну. Также Лукашенко заявил, что ведет переговоры с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках черного золота по мировым ценам.