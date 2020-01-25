В результате ДТП пострадала одна девушка

Рядом с деревней Мошок Судогодского района Владимирской области вечером 24 января произошло сразу 2 аварии, в которой столкнулись 7 автомобилей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По предварительной информации, около 17.30 на 73 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» 38-летняя женщина за рулём «Шевроле Авео» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «ГАЗель Некст». От удара «Шевроле» врезалась в «Форд Транзит».Спустя минуту рядом с местом первой аварии произошло и второе столкновение. Водитель «МАНа» 1978 врезался в «Фольксваген», а тот в свою очередь влетел в «Газель» и в «Мерседес».В результате массового ДТП инициаторшу ДТП из «Шевроле Авео» госпитализировали.