Арестован башкирский подросток, набросившийся с ножом на родителей и знакомую. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Арестован башкирский подросток, набросившийся с ножом на родителей и знакомую. Его отправили в СИЗО на два месяца.Как уточняет "Интерфакс", предполагаемая причина резни – родительские упреки. По некоторым данным, парень поздно вернулся домой, чем вызвал недовольство родственников.В результате ножевого нападения в Ишимбае никто не погиб, пострадавшим удалось оперативно помочь. Двое из трех раненых были госпитализированы. Возбуждено дело.Ранее сообщалось, что 17-летний подросток сбежал с места преступления, но был схвачен.