Депутат Госдумы Наталья Поклонская планирует разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа в связи с частыми жалобами на госслужащих.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская планирует разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа в связи с частыми жалобами на госслужащих.Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале, отметив, что пора вводить моральный кодекс для чиновников.При этом она сослалась на то, что ей приходит много жалоб на государственных служащих, которые позволяют себе унижать обычных людей.Поклонская подчеркнула, что "если глава администрации или губернатор ведет себя неподобающим образом, наказание – штраф, или увольнение" и призвала журналистов и блогеров сообщать ей о неподобающем поведении чиновников.Ранее глава Чувашской республики Михаил Игнатьев дважды оказывался в центре скандала – вначале заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины​, а перед этим обратившись к сотрудникам СМИ с призывом "мочить" журналистов, которые критикуют власть. За последнее он вскоре извинился.