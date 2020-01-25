Водитель не сумел предъявить убедительные документы на львенка и белоносую мартышку, которых он, по его словам, перевозил из Москвы в цирк на территории Дагестана. Стражи порядка засомневались в предъявленных бумагах, изъяли животных и начали проверку.

В Волгоградской области сотрудники полиции выручили из беды четырехмесячного львенка и белоносую мартышку, которых незаконно перевозил в своем автомобиле житель Дагестана.Как сообщают СМИ, в минувший четверг, 23 января, правоохранители остановили легковушку в салоне которой были обнаружены две клетки с животными. Водитель не сумел предоставить документы, подтверждающие право владения "пассажирами" и легальности их перевозки.Владелец пояснил, что перевозит зверей из Москвы в цирк на территории Дагестана. Уже в отделе полиции он предъявил копии бумаг, которые, по его мнению, должны были подтвердить правомерность происходящего.Они вызвали сомнения у стражей порядка, начавших процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу".Отмечается, что львенок чувствует себя хорошо, а возрастная обезьяна тяжело перенесла путешествие – специалисты подозревают, что она могла перенести инсульт.В настоящее время животные переданы в городскую ветеринарную лечебницу, где им обеспечен квалифицированный уход. Дальнейшая судьба обезьяны и львенка пока не определена.