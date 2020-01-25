Подозреваемый, желая отомстить бывшему работодателю, с территории склада похитил телескопические стойки...
Сотрудники ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в краже.
В отдел полиции обратился 25-летний управляющий фирмы, занимающейся продажей строительных материалов. Мужчина сообщил, что на территории открытой охраняемой площадки, расположенной в районе 64 километра МКАД, обнаружил пропажу телескопических стоек, общей стоимостью 455 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Установлено, что подозреваемый ранее работал в данной компании, однако был уволен. Желая отомстить бывшему работодателю, он воспользовался отсутствием внимания охраны, подогнал автомобиль к складу и погрузил строительные материалы, после чего скрылся. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Дознанием Отдела МВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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