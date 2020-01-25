Подозреваемый, желая отомстить бывшему работодателю, с территории склада похитил телескопические стойки...

Сотрудники ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в краже.В отдел полиции обратился 25-летний управляющий фирмы, занимающейся продажей строительных материалов. Мужчина сообщил, что на территории открытой охраняемой площадки, расположенной в районе 64 километра МКАД, обнаружил пропажу телескопических стоек, общей стоимостью 455 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что подозреваемый ранее работал в данной компании, однако был уволен. Желая отомстить бывшему работодателю, он воспользовался отсутствием внимания охраны, подогнал автомобиль к складу и погрузил строительные материалы, после чего скрылся. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.Дознанием Отдела МВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56