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<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2020-policejskij-spas-edva-ne-utonuvshego-v-bassejne-olenya.html" target="_blank">Полицейский спас едва не утонувшего в бассейне оленя</a> - В американском штате Кентукки полицейский спас выбившегося из силы оленя, который несколько часов провел в бассейне с холодной водой. Нательная камера дает возможность приобщиться к вызволению животного.