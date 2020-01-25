Политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram об отставке помощника президента России Владислава Суркова. Как написал Чеснаков, Сурков покинул государственную службу из-за изменений политики "на украинском направлении".В личных планах Суркова, отметил политолог, медитация в течение месяца. Затем Сурков пообещал рассказать о причинах отставки и планах на будущее.Владислав Сурков был назначен помощником президента РФ в сентябре 2013 года.