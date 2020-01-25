Государственный секретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит ряд стран и проведет встречи с главами этих государств. В числе визитов Великобритания, Белоруссия, Украина, Казахстан и Узбекистан.

Государственный секретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит ряд стран и проведет встречи с главами этих государств. В числе визитов Великобритания, Белоруссия, Украина, Казахстан и Узбекистан.Перед этим, 29 января, Помпео встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также министром иностранных дел страны Домиником Раабом. Во время встреч политики обсудят особые отношения Штатов с Великобританией после ее выхода из ЕС.30 января Помпео прилетит в Киев. Там у него намечена встреча с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, а также министром обороны Андреем Загороднюком. Разговор будет посвящен территориальной целостности Украины, а также поддержке, которую США готовы оказать стране, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу госдепартамента.1 февраля Майк Помпео посетит Минск. Там у него состоится встреча с Александром Лукашенко, на которой они обсудят приверженность Штатов суверенной, независимой, процветающей Белоруссии, а также подтвердят стремление к нормализации двусторонних отношений.После белорусской столицы Помпео прилетит в Нур-Султан, где встретится с Касым-Жомартом Токаевым, Нурсултаном Назарбаевым, а также министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Разговор будет посвящен общей приверженности миру, процветанию и безопасности в Центральной Азии.Затем американский политик посетит Ташкент для встреч с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и главой МИД Абдулализом Камиловым. На встрече они обсудят узбекские реформы, суверенитет, независимость и территориальную целостность этой страны.Ранее Майк Помпео заявил, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении России за оказанную ей поддержку венесуэльским властям.