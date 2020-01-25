В Кремле не считают голосование по поправкам в Конституцию РФ простой формальностью. Как прояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимости в нем, может и не было, однако спросить мнение граждан – это решение Владимира Путина. Если граждане согласятся, так и произойдет.

В Кремле не считают голосование по поправкам в Конституцию РФ простой формальностью. Как прояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимости в нем, может и не было, однако спросить мнение граждан – это решение Владимира Путина. Если граждане согласятся, так и произойдет, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил внести несколько поправок в главный закон страны. В частности, они коснутся расширения полномочий парламента и Конституционного суда, запрета высшим должностным лицам иметь вид на жительство за рубежом, ограничения президентских сроков, приоритета российских законов над международными.Кроме того, Песков рассказал о новых назначениях Дмитрия Козака, Максима Орешкина и Владимира Мединского. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что их обязанности будут определены до конца пятницы или уже в ближайший понедельник. Правда уже сейчас известно, что Орешкин станет помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. Раньше эту должность занимал Андрей Белоусов.