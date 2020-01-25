В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов. После этого бывший глава государства уехал из Государственного бюро расследований.

В Киеве следователи сегодня допросили экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа продолжалась около 4 часов. После этого бывший глава государства уехал из Государственного бюро расследований, сообщает ТАСС.Следующий допрос, на который должен будет явиться Порошенко, состоится 31 января. По словам политика, он пройдет в рамках расследования дела о задержании Россией украинских военных за нарушение границы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.Петр Порошенко является фигурантом сразу 16 уголовных дел. В частности, его обвиняют в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также расследуется дело по незаконному назначению украинского кабмина в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Все эти дела находятся на разных этапах расследования.При этом ранее он 27 раз не являлся на допросы. 21 января начальник отдела центрального аппарата Государственного бюро расследований Олег Корецкий сообщил, уже готовятся документы для принудительного привода Порошенко к следователям.