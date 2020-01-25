Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал жестким антимайданом и реваншем назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР).Как передает РИА Новости, об этом Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой", подчеркнув, что что так и не смог передать руководству ГБР заявление семей активистов, погибших во время акций протеста в Киеве в 2014 году, так как по, его словам, оно от него спряталось.Ранее врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова проинформировала общественность о том, что Бабиков не будет расследовать дела евромайдана.21 ноября 2013 года главная площадь Киева — майдан Незалежности — сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, была занята сторонниками евроинтеграции и позднее стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в результате чего были убиты более 100 человек.Их гибель новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — бывшего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и беркутовцы свою причастность к смертям категорически отрицают.