В Минобороны России в субботу прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о перехвате некоего российского генерал-майора.

В Минобороны России в субботу прокомментировали заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о "перехвате" некоего российского генерал-майора в районе сирийского Манбиджа. По словам Джеффри, неназванный российский генерал ехал в город, контролируемый в тот момент силами возглавляемой США "антитеррористической коалиции", курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск. Спецпредставитель упомянул ,что все вопросы были сняты по каналам коммуникации между военными.В Минобороны России назвали упомянутый Джеффри случай примером "эффективности имеющихся каналов взаимодействий военных двух стран в Сирии", пишет ТАСС.В тоже время, считают в военном ведомстве, некоторые лица в Вашингтоне склонны нагнетать обстановку вокруг рутинного патрулирования. Это мешает стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу, подчеркнули в Минобороны.Российские военные характеризуют отношения между Вооруженными силами РФ и США в Сирии как "абсолютно нормальные и профессиональные". Дислокация всех подразделений известна, сказано в сообщении Минобороны, а каналы связи позволяют оперативно урегулировать случаи несогласованных действий в местах соприкосновения.