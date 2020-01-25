Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам своей Большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря минувшего года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 июля обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Сокращение этих сроков должно быть обеспечено в том числе за счет электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями, предоставляющими семьям с детьми льготные ипотечные кредиты.Также Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по совершенствованию порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а до 1 июля — обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков.Счетной палате совместно с Генпрокуратурой поручено до 30 апреля проверить эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на проведение лесоустройства с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года.Министерству обороны поручено до 1 февраля представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой. С просьбой присвоить звание Героя России и увековечить память Софьи Аракчеевой, зверски замученной на Орловщине в феврале 1942 года, обратилась к Путину одна из журналисток на ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ 19 декабря минувшего года.Генеральной прокуратуре поручено до 31 марта и далее один раз в полугодие организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 года номер 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Изменения касаются признания иностранными агентами физлиц, распространяющих сообщения и материалы в СМИ-иноагентах или участвующих в их создании. При необходимости ведомству поручено принять меры прокурорского реагирования для защиты прав граждан.Также до 31 марта Генпрокуратуре поручено проверить законность и обоснованность обвинительного приговора в отношении активиста Константина Котова, а при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Котова к 4 годам колонии общего режима, признав его виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Изучить обстоятельства дела Котова — участника летних несанкционированных митингов — Путин пообещал журналистам после своей Большой пресс-конференции 19 декабря.Перечень поручений по итогам Большой пресс-конференции президента опубликован на сайте Кремля.