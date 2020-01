Президент США Дональд Трамп опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году."После консультаций с нашими замечательными военачальниками, дизайнерами и остальными я рад представить новый логотип для Космических сил США, шестого вида нашей великолепной армии!", — написал Трамп в Twitter​​​.After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020К публикации он приложил логотип. Изображение имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.Ранее пользователи соцсетей высмеяли новую форму Космических сил США. Фотография фрагмента обмундирования с образцом нашивок была опубликована в "Твиттере" Космических сил. Она представляет собой камуфляж, где преобладают коричневый и зеленый цвета.Высказывалась также мысль о том, что раз уж Космические силы являются частью Вооруженных сил США, более эффективно использовать уже существующую униформу, а не разрабатывать новую. Тем не менее многие пользователи считали, что "космическим воинам" больше подошло бы облачение с изображением звездного неба.