В последнее время популярный российский комик отчаянно пытается найти себе спутницу. Его нередко видят в компании разных женщин, однако построить крепкие отношения артисту не удается. А грядущие годы угрожают стать для звезды еще более мрачными.

В последнее время популярный российский комик отчаянно пытается найти себе спутницу. Его нередко видят в компании разных женщин, однако построить крепкие отношения артисту не удается. А грядущие годы угрожают стать для звезды еще более мрачными."Карты показывают, что ближайшиечетыре-пять лет Тимура ждет печаль и одиночество. Он во всех женщинах постоянно ищет какие-то минусы, и это не дает ему возможности просто жить с тем, кто понравится.Ему всегда все не так. Условно, если девушка покрасит ногти лаком не того цвета,он легко может перестать с ней общаться, – рассказала "Дни.ру" . -Комик невероятно капризный мужчина, со своими представлениями об идеале. Неверит практически никому, постоянно ищет какой-то подвох. Он постоянно думает,что все будут ему врать и изменять. Мысли Тимура не совсем адекватные. Это имешает ему найти свою вторую половинку".По ее словам, ближайшеевремя невозможны ни брак, ни рождение детей. Ему нужно поработать над собой иосвободиться от всего этого. Иначе, одиночество может перейти в привычку, что приведетк печальному концу. Если Батрутдинов не пересмотрит свое отношение к женщинам, емусветит жизнь отшельника.Что касается работы, тотут все идет в гору. Тимура ждут новые контракты и проекты. Год Крысыпринесет комику много денег.