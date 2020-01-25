На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.

На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения.Как передает интернет-издание URA.ru, увидев ребенка в таком состоянии, горожане тут же вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила малыша в детскую больницу.В управлении городского здравоохранения Екатеринбурга отметили, что к счастью, ребенок не получил обморожения и его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что за мальчиком пришли его родители, которые в итоге забрали его домой.В пресс-службе главного управления МВД по городу подчеркнули, что по факту случившегося проводится проверка.