В населенном пункте Рот-ам-Зее, который располагается на юго-западе Германии, в результате стрельбы погибли шесть человек. Трагический инцидент произошел в пятницу, 24 января.

В населенном пункте Рот-ам-Зее, который располагается на юго-западе Германии, в результате стрельбы погибли шесть человек. Трагический инцидент произошел в пятницу, 24 января.Данную информацию подтвердил ТАСС представитель местной полиции. Кроме погибших, в результате стрельбы также пострадали два человека. В настоящий момент жизни одного из них ничего не угрожает, состояние второго не поясняется.Правоохранительные органы задержали стрелявшего. Его личность пока не раскрывается. Известно, что сообщников у преступника не было. По предварительной информации, причиной случившегося мог стать личный мотив злоумышленника. Также полиция не исключает, что конфликт мог произойти на бытовой почве, а жертвы и преступник знали друг друга.