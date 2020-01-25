После выступления президента Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию показатель одобрения деятельности главы государства за неделю вырос до 65,4%.

После выступления президента Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию показатель одобрения деятельности главы государства за неделю вырос до 65,4%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос социологов о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,5% респондентов.По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в итоге рейтинг оценки работы президента и доверия ему вышел на трехмесячный максимум.Среди лидеров политических партий опрошенные больше всего доверяют Владимиру Жириновскому — 36,4%, далее следуют Геннадий Зюганов (33,2%) и Сергей Миронов (27,1%).Оглашение Послания Федеральному Собранию состоялось 15 января. В нем Владимир Путин предложил внести несколько поправок в Конституцию России. В частности, изменения коснутся расширения полномочий парламента и Конституционного суда, ограничения президентских сроков, приоритета российских законов над международными. Кроме того предполагается закрепить в основном законе страны ряд социальных гарантий.