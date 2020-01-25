Американский музыкант Кинон Дэйкуон Рэй Джексон, больше известный как рэпер YG, арестован по подозрению в вооруженном грабеже. Принять в участие в церемонии Grammy арестованный сможет после внесения залога в 250 тысяч долларов.

Американский музыкант Кинон Дэйкуон Рэй Джексон, больше известный как рэпер YG, арестован по подозрению в вооруженном грабеже, сообщает издание TMZ.Задержание прошло ранним утром у певца дома на юге Калифорнии. Сам рэпер свою вину отрицает, его близкие утверждают, что узнали все только из публикаций в СМИ. По предварительным данным, речь идет об убийстве рэпера Эрмиса Асгедома. Музыкант был застрелен в собственном магазине в Лос-Анджелесе в конце марта прошлого года. Свидетели стрельбы, в которой пострадали еще трое человек, описывали нападавшего как "молодого чернокожего мужчину".На воскресенье у YG запланировано выступление на 62-й церемонии вручения наград Grammy. Свою композицию YG хотел посвятить погибшему коллеге. Принять в участие в концерте арестованный Джексон сможет после внесения залога в 250 тысяч долларов.YG (young gangsta — "молодой гангстер") записал четыре студийных альбома и принимал участие в учреждении независимого лейбла Pu$haz Ink. Ему приписывают связи с преступным миром.