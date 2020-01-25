В башкирском городе Ишимбай 17-летний студент колледжа устроил резню у себя дома - он напал с ножом на своих родителей и их гостью. Парня задержала полиция, он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

В башкирском городе Ишимбай 17-летний студент колледжа устроил резню у себя дома.ЧП произошло 23 января. Придя домой, парень напал с ножом на своих родителей и их гостью. Жертв удалось избежать только благодаря активному сопротивлению отца и вовремя приехавшим врачам скорой помощи.Парень после содеянного сбежал, но был оперативно задержан полицией, пишет ГТРК "Башкортостан".В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Он пройдет психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.