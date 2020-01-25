Избирательный комитет Российского футбольного союза пришел к выводу, что во время проведения выборов президента Российской премьер-лиги, которые состоялись 16 января, в полной мере не были соблюдены основные требования, предъявляемые документами ФИФА и РФС.

Избирательный комитет Российского футбольного союза пришел к выводу, что во время проведения выборов президента Российской премьер-лиги, которые состоялись 16 января, в полной мере не были соблюдены основные требования, предъявляемые документами ФИФА и РФС.Таким образом, в течение трех ближайших месяцев РПЛ должна будет провести повторные выборы президента организации, соответствующие требованиям уставов Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает официальный сайт РФС.Напомним, что 16 января 2020 года Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ.