В субботу Роспотребнадзор опубликовал подробности проверки пассажиров рейса Аэрофлота SU 205, прибывшего из Пекина.

В субботу Роспотребнадзор опубликовал подробности проверки пассажиров рейса "Аэрофлота" SU 205, прибывшего из Пекина. Ранее "Интерфакс" сообщил, что врач осматривал больного ребенка в аэропорту "Шереметьево".Как рассказали в ведомстве, 13-летнему мальчику поставлен диагноз "синдром раздражённого кишечника", а признаков заражения коронавирусом 2019-nCoV не обнаружено.Остальные 374 пассажира и 14 членов экипажа не жаловались на самочувствие. Их проверка с применением дистанционной термометрии не показала инфекционных заболеваний.Мальчик и его родители оказались в Москве транзитом из Пекина в Афины. В настоящий момент их проводили в транзитную зону "Шереметьево". Ожидается, что семья вылетит в пункт назначения в 19.50 мск.