Кремль прокомментировал решение немецких властей выделить 12 миллионов евро на помощь блокадникам. Ожидается, что озвученная сумма пойдет на модернизацию госпиталя и создание германо-российского центра встреч​​​.

Кремль прокомментировал решение немецких властей выделить 12 миллионов евро на помощь блокадникам. Такой шаг можно только приветствовать, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав не забывать о поддержке ветеранов российским правительством.Ожидается, что озвученная выше сумма пойдет на модернизацию госпиталя и создание германо-российского центра встреч​​​.Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы и вручил им награды.Блокада Ленинграда длилась 872 дня и была снята 27 января 1944-го. Погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек, большая часть которых стали жертвами голода.