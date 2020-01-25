Зараженных коронавирусом россиян в Китае нет, заявил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

Зараженных коронавирусом россиян в Китае нет, заявил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.Вопрос выезда российских граждан из провинции Хубэй прорабатывается с китайской стороной. Открыта спецлиния связи, в том числе и через соцести, собираются запросы. Список будет передан китайской стороне.31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель коронавирус 2019-nCoV. В Китае скончался 41 человек из 1287 заболевших, передает РИА Новости.Уже зарегистрированы случаи заболевания в Китае, Сингапуре, Японии, Малайзии, Южной Корее, Непале, Франции, Австралии.