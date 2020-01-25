Росстат сообщил предварительную оценку численности населения страны на начало года. На 1 января 2020-го она составила 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Отмечается, что показатели уменьшаются, поскольку на 1 января 2019 года численность населения составила 146 миллионов 780,7 тысячи человек, а на 1 января 2018 в стране проживали 146 миллионов 880,4 тысячи человек.

Росстат сообщил предварительную оценку численности населения страны на начало года. На 1 января 2020-го она составила 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Отмечается, что показатели уменьшаются, поскольку на 1 января 2019 года численность населения составила 146 миллионов 780,7 тысячи человек, а на 1 января 2018 в стране проживали 146 миллионов 880,4 тысячи человек.Таким образом, население России за 2019 год сократилось на 35,6 тысячи человек. В последний раз численность людей сокращалась в 2008 году, а после него девять лет подряд росла.Больше всего людей проживают в городах. Численность населения в них на 1 января 2020 года составила 109 миллионов 548,4 тысячи человек. Сельское население в разы меньше — 37 миллионов 196,7 тысячи человек.Возросло количество людей, проживающих в Москве. В 2019 году данные показали 12 миллионов 615,3 тысячи человек, а в 2020 году численность населения возросла уже до 12 миллионов 692,5 тысячи человек, сообщает "Интерфакс".Согласно данным Росстата, средний вариант предполагает сокращение населения до 143 миллионов человек к 2036 году. Высокий сценарий подразумевает рост населения к началу этого же года до 150,1 миллиона человека. Что касается низкого сценария, к началу 2036 года население России может сократиться до 134,3 миллиона человек.Росстат готовит демографический прогноз страны ежегодно. В него входят три варианта развития событий, среди которых низкий, средний и высокий. Оценка составляется на основе различных гипотез, в число которых входят будущие тенденции рождаемости, смертность, миграция.Ранее президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что судьба страны и ее историческая перспектива зависят от того, сколько детей родится в российских семьях. В 2020 году семьи, в которых родится первенец, смогут получить материнский капитал.