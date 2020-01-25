В Индонезии рыба запрыгнула в лодку и проткнула шею подростку. 16-летний Мухаммад Идул рыбачил в водах на юге страны. Вынырнувший из моря сарган вонзил свою острую, похожую на клюв, челюсть в шею юноши, и он упал в воду.

В Индонезии рыба запрыгнула в лодку и проткнула шею подростку. 16-летний Мухаммад Идул рыбачил в водах на юге страны, пишет Mirror. Вынырнувший из моря сарган вонзил свою острую, похожую на клюв, челюсть в шею юноши, и он упал в воду.Молодой человек сумел выбраться на сушу и добраться до дома с рыбой в шее. Его отвезли в ближайшую больницу, но там не нашлось оборудования, необходимого для операции. Помочь юному рыбаку смогли в клинике города Макассар.Врачи оценили состояние юноши как стабильное. Он находится в больнице и восстанавливается после операции. Медики наблюдают за ним, чтобы исключить возможность инфицирования раны.Длинная пасть, полная острых зубов – отличительная особенность саргана. Еще одна его особенность – способность выпрыгивать из воды со скоростью 37 миль (почти 60 километров) в час.