В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск - Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании Белавиа по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен. Рейс B2899 белорусской авиакомпании "Белавиа" по неизвестным причинам развернулся в районе польского Вроцлава и сел в Гродно.По сообщению белорусского портала tut.by, самолет Embraer 175 должен был вылететь из Минска в Мюнхен накануне в 12:30, однако задержался и вылетел с опозданием примерно на 3 часа. По данным портала Flightaware, самолет почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и приземлился в Гродно. Позже он вылетел оттуда в Мюнхен.По словам нескольких пассажиров рейса, сначала им объяснили трехчасовую задержку с вылетом некой "технической неисправностью системы подачи воды", а затем по прошествии примерно двух часов командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности лайнер вынужден сделать экстренную посадку в Гродно.Там из самолета никого не выпустили, а примерно через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников."Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним", — рассказал один из летевших.Примерно через 20 минут после того, как шесть человек сняли с рейса, всех оставшихся пассажиров попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. После возвращения пассажиров на свои места им объявили, что технические неисправности устранены, что "вызвало оглушительный смех пассажиров".Комментариев от сотрудников "Белавиа" пассажиры не получили, в Мюнхен, где у многих из летевших были стыковки, рейс опоздал в общей сложности на 5−6 часов. В пресс-службе МВД Белоруссии рекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу аэропорта. В аэропорту Гродно, как и в погранкомитете Белоруссии, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.