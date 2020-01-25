В Симферополе грабитель с обрезом пытался ограбить ломбард но потерпел фиаско: металлическую дверь ему не открыли, а витрина оказалась слишком прочной. Преступник отбил себе ногу, выстрелил напоследок и удалился, несолоно хлебавши.

В Симферополе грабитель с обрезом пытался ограбить ломбард но потерпел фиаско — ему не открыли дверь.Инцидент произошел вечером в четверг, 23 января. В ломбард, расположенный на улице Залесской, ворвался вооруженный мужчина в капюшоне, закрывающем лицо, и потребовал у посетителей лечь на пол.Места хватило лишь на то, чтобы лечь одному. Остальные забились в угол, стараясь не мешать налетчику, которому потребовалось пространство для ожесточенных ударов ногой по металлической двери.Отбив ногу, прихрамывающий грабитель потребовал открыть дверь и, услышав от сотрудника, что это невозможно, выстрелил по витрине и удалился, несолоно хлебавши.По информации РИА Новости-Крым, пресс-служба МВД по республике Крым подтвердила попытку ограбления ломбарда в Симферополе. "Злоумышленник ушел, не причинив ущерба. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все меры для установления личности и задержания злоумышленника", — сообщили в полиции.