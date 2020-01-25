Трудности перевода - причина скандала, возникшего в Румынии после публикации выступления Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января. Такое заявление сделал офис украинского президента. Во всем виноватым сделали английский язык. Вернее, перевод речи главы украинского государства на английский язык.

Трудности перевода — причина скандала, возникшего в Румынии после публикации выступления Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины 19 января. Такое заявление сделал офис украинского президента. Во всем виноватым сделали английский язык. Вернее, перевод речи главы украинского государства на английский язык.Посол Украины в Румынии Александр Банков выразил сожаление, что такая неприятная ситуация возникла из-за неправильного перевода и необоснованных интерпретаций. Он пояснил, что Зеленский коснулся событий столетней давности. И среди прочего упомянул, что "большую часть территории Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло к Чехословакии". При этом, подчеркивает ТАСС, слово "заняли" было переведено как occupied — "оккупировали".После дипломатического скандала и требований Бухареста разъяснений и "необходимости правильного понимания истории" слово occupied на официальном сайте Владимира Зеленского было заменено на taken.Еще один дипломатический скандал случился в Владимиром Зеленским в Иерусалиме. Здесь он на мероприятиях памяти Холокоста отказался занять место в зале на форуме в музее "Яд Вашем".