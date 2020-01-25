Сотрудники государственного заповедника Курильский спасли орлана, упавшего на одной из улиц Южно-Курильска. Специалистов вызвали жители города, которые увидели, как дикую птицу окружила стая собак.

Сотрудники государственного заповедника "Курильский" спасли орлана, упавшего на одной из улиц Южно-Курильска. Специалистов вызвали жители города, которые увидели, как дикую птицу окружила стая собак."Курильчане рассказали, что сначала небольшого орлана преследовала стая ворон, он упал, и тогда к нему подбежали дворовые собаки. Орлан-белохвост укрылся в снежной яме на склоне горы возле Дома культуры", – рассказали представители заповедника на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Спасенную птицу осмотрели ветеринары. Орлана накормили и вправили ему вывихнутое крыло. Затем орлана отнесли за пределы города и отпустили.Орлан-белохвост – одна из самых крупных хищных птиц, обитающих в России. Размах крыльев взрослой особи достигает 2,5 метра. Птица обитает в прибрежных лесах вблизи богатых рыбой водоемов, выбирает малодоступные для человека места. Этот вид занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России.