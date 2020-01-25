Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало на камеру.

Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и неотказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попалона камеру.Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойнойкандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.В Сети появилось видеоиз тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,передает . Компрометирующиерезидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.В кадре Тимур Батрутдинов горячо обнимает двух девушек. По словамочевидцев происходящего, все трое даже целовались друг с другом в губы.Являются ли спутницышоумена его давними знакомыми, или он познакомился с ними только в тот вечер, неизвестно.Сам появившиеся кадры пока не прокомментировал.Напомним, в финале шоу "план Б" так ине выбрал себе невесту из двух оставшихся девушек. Он не смог проникнуться настоящими чувствами к Лизе и Рите, да и они непроявили должной настойчивости.