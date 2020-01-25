Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не
отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало
на камеру.
Тимур Батрутдинов отдыхает в жаркой стране и не
отказывает себе в близком общении с девушками. Его развязное поведение попало
на камеру.
Еще недавно шоумен подыскивал себе невесту на шоу "План Б". Не найдя достойной
кандидатуры, завидный холостяк отправился развеяться к океану. Поклонники засекли
41-летнего Тимура Батрутдинова в компании женщин.
В Сети появилось видео
из тайского ночного клуба. На нем телеведущий фривольно ведет себя со спутницами,
передает . Компрометирующие
резидента Comedy Club кадры вызвали у интернет-пользователей немало вопросов.
В кадре Тимур Батрутдинов горячо обнимает двух девушек. По словам
очевидцев происходящего, все трое даже целовались друг с другом в губы.
Являются ли спутницы
шоумена его давними знакомыми, или он познакомился с ними только в тот вечер, неизвестно.
Сам появившиеся кадры пока не прокомментировал.
Напомним, в финале шоу "план Б" так и
не выбрал себе невесту из двух оставшихся девушек. Он не смог проникнуться настоящими чувствами к Лизе и Рите, да и они не
проявили должной настойчивости.