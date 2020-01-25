По словам заявителя, на Судостроительной улице к нему в машину сели неизвестные, в руках которых были предметы, похожие на нож и пистолет...

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон совместно с коллегами из дорожно-патрульной службы УВД по ЮЗАО задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения.В ОМВД России по району Нагатинский затон поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, на Судостроительной улице к нему в машину сели неизвестные, в руках которых были предметы, похожие на нож и пистолет. Затем нападавшие применив насилие, нанесли потерпевшему телесные повреждения и открыто похитили принадлежащие ему телефон и ключи от автомобиля, после чего скрылись. Пострадавший самостоятельно обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из нападавших. Им оказался 27-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73