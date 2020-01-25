В Ираке силы безопасности открыли огонь по участникам акции протеста в провинции Зи-Кар.

В Ираке силы безопасности открыли огонь по участникам акции протеста в провинции Зи-Кар. Как сообщает телеканал Sky News Arabia, убиты четыре человека, свыше двадцати ранены.Манифестации с самым широким размахом, пишет РИА Новости, прошли в Багдаде, а также в священном у шиитов городе Кербеле.В Багдаде огнестрельные раны получили свыше 20 протестантов. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей.С начала октября 2019 года в стране погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.