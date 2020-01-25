На однодневную стажировку к полицейским пришли студенты и учащиеся образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный.

В преддверии Дня российского студенчества межмуниципальный отдел МВД России «Гусь-Хрустальный» принял участие во всероссийской акции «Студенческий десант». На однодневную стажировку к полицейским пришли студенты и учащиеся образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный. В мероприятии также принял участие представитель Общественного совета при ОМВД Илья Дуквин.Знакомство участников мероприятия с отделом началось с посещения дежурной части, где стажеры увидели действия сотрудников полиции при приеме сообщений от граждан, посетили специальные помещения для содержания задержанных.Вторым пунктом высадки «студенческого десанта» стал музей истории Гусевской милиции. Ветеран органов внутренних дел Людмила Быкова рассказала об истории становления, о действующих подразделениях в полиции, сотрудниках, которые проходили службу в разное время, о тех, кто служил в горячих точках и защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, семейных династиях. С интересом гости рассматривали экспонаты, образцы одежды, боевые награды, фотографии и знакомились с историческими документами.Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали студентам оснащение патрульного автомобиля, рассказав, как и когда применяются его технические устройства.Еще одним пунктом высадки «студенческого десанта» стал спортивный зал. Эксперты-криминалисты продемонстрировали школьникам процесс снятия отпечатков пальцев с различных поверхностей, рассказали о проводимых исследованиях следов, оставляемых на месте происшествия. С большим интересом ребята наблюдали за демонстрацией сборки и разборки образцов пистолета Макарова и автомата Калашникова, слушали рассказ об их тактико-технических характеристиках. Под руководством полицейских школьники попытались самостоятельно разобрать и собрать оружие, а затем поупражнялись в стрельбе с использованием современного тренажера «СКАТТ». Особый интерес вызвали у ребят занятия по боевым приемам борьбы. Сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали школьникам ряд основных элементов упражнений, показали приемы задержания и сопровождения, защиту от ударов вооруженного или безоружного противника, освобождение от захватов. После чего ребята попробовали выполнить их самостоятельно.После познавательной экскурсии участники акции переместились в актовый зал отдела, где с приветственным словом в их адрес выступил начальник отделения по работе с личным составом Сергей Бусурин. В ходе проведения мероприятия он рассказал юношам и девушкам о функциях и задачах полиции, в чем заключается деятельность и специфика тех или иных служб, о порядке и требованиях, предъявляемых к желающим поступить в высшие образовательные организации системы МВД и продолжить свою карьеру в органах внутренних дел.В завершение встречи молодые люди поблагодарили полицейских за предоставленную возможность личного общения, а полицейские пожелали ребятам успехов в учебе и пригласили на службу в органы внутренних дел.