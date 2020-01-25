Погрузка нефтяных танкеров и отправка судов из портов Махачкалы и Новороссийска под угрозой срыва — в обоих городах объявлено штормовое предупреждение — к Кубани и Дагестану приближается мощный циклон из Восточной Сибири. Зима догоняет календарь и в других частях европейской России — январскую засуху в Москве, Вологде, Владимире и Туле прервали снегопад и метель.

Погрузка нефтяных танкеров и отправка судов из портов Махачкалы и Новороссийска под угрозой срыва — в обоих городах объявлено штормовое предупреждение — к Кубани и Дагестану приближается мощный циклон из Восточной Сибири. Зима догоняет календарь и в других частях европейской России — январскую "засуху" в Москве, Вологде, Владимире и Туле прервали снегопад и метель. Всё сложнее ситуация на Алтае и в окрестностях Новосибирска, где последствия бурана заблокировали автосообщение между населенными пунктами.Недельный снегопад и метели без остановки заблокировали не только алтайские трассы. Тысячи жителей не могут покинуть свои населенные пункты."Хлеба в деревне нет, муки нет, уголь закончился!" – говорит женщина.Сугробы в два метра, дороги под снегом. В деревни и села доставляют продукты на снегоходах. Проехать на спецмашинах не могут и врачи. Машины скорой помощи меняют на коней.Власти своими силами не справляются. Уже предложили местным жителям подзаработать. Тем, кто выйдет на уборку снега, выдают инвентарь и материальное вознаграждение.Дороги перекрыты — порядка 40 участков по всему краю. Трассы не успевают расчищать — в кювет улетают и автобусы, и легковушки. Чтобы расчистить снежные завалы — привлекли военную технику. Видимость на дорогах нулевая. В регионе отменили больше 130 автобусных рейсов.Отменяют рейсы и соседнем Новосибирске. Если уехать из города можно, то добраться до конечной точки маршрута в соседний Алтай и Казахстан — не получится. Автобусы ждут улучшения погоды. Чтобы сдать или обменять билеты, люди выстраиваются в очередь."Как добираться теперь планируете? — На поезде", — говорит девушка.Наблюдение за обстановкой на трассах усиливают. Дорожные службы задействовали для работ всю технику.Снег скапливается и на крышах зданий. В Кемеровской области под тяжестью рухнула кровля вагоносборочного цеха. Чудом никто не погиб.Погодные качели жителям сибирских регионов обещают до середины следующей недели. Штормовой ветер и обильные осадки покидать регион пока не планируют.