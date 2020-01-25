В Москве вручили главную национальную кинематографическую премию Золотой орел. Церемония прошла в Первом павильоне Мосфильма.

В Москве вручили главную национальную кинематографическую премию "Золотой орел". Церемония прошла в Первом павильоне "Мосфильма"."Золотой орел". Крупнейшее кинособытие, восемнадцатый год подряд, но для номинантов каждый раз, как первый. Ведь их успех на этой сцене, определит не сумма кассовых сборов, а мнение профессионалов."Это голосуют не критики и не зрители, это голосуют люди, которые непосредственно делают кино. Причем люди разных профессий. Это и режиссеры, и операторы, и сценаристы, звукорежиссеры. Это выбор профессионального сообщества. Я думаю, что "Золотой орел" вообще наиболее престижная премия в кинематографе", — говорит глава концерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.Трогательная нежная "Одесса". Такой ее создал Валерий Тодоровский, такой ее увидели и миллионы зрителей. Первый "Орел" летит в руки композитора драмы Анны Друбич за пронзительную, будто доносящуюся до самого сердца музыку. Статуэтками также отмечены работа художника-постановщика и оператора картины.Женская роль второго плана. И здесь снова триумф "Одессы". Статуэтку за роль Миры вместо своей супруги Евгении Брик получает режиссер картины Валерий Тодоровский."Т-34". Рекордное количество номинаций в этом году — 13 из 23. Этот успех ожидаем, фильм только в первую неделю проката посмотрели почти 4 миллиона зрителей. Приключенческая лента, покорившая не только сердца зрителей, но и киноакадемиков.На сцену создатели фильма поднимались трижды – "Золотые орлы" за визуальные эффекты, и что особо почетно, лучшие сценарий и режиссуру заслуженно полетели к ним."Мне важно профессиональное признание, зрительское итак получил. Я работал не один. И награда за режиссерскую работу всем моим коллегам, потому что мы все режиссеры, и им жили", — говорит со сцены режиссер Алексей Сидоров.Лучшим телефильмом назван десятисерийный "Годунов" Алексея Андрианова, лучшим сериалом "Ненастье" Сергея Урсуляка."Орел" за лучшую женскую роль достался Виктории Мирошниченко, сыгравшей в картине Кантемира Балагова "Дылда".Среди гостей — новый министр культуры Ольга Любимова. Это ее первое публичное появление в новой должности."Два года назад я пришла на "Золотой орел" и очень нервничала, потому что меня только назначили директором департамента кинематографии. Мне кажется, у нас получилось. Я вам безумно за это благодарна, дорогая отрасль, спасибо!", — сказала Любимова.И вот на сцене Никита Михалков, по-дружески зовет подняться к себе Алису Фрейндлих. И так неоспоримо верно, что приз за лучший фильм прошлого года вручит именно она — обладательница "Орла" за невероятный вклад в отечественный кинематограф."Текст" Клима Шипенко взял еще три награды. В том числе Александр Петров – "Орла" за лучшую мужскую роль.