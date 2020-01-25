Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Германии. 34-летний россиянин показал время 1 минута 40,24 секунды по сумме двух заездов.

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Германии. 34-летний россиянин показал время 1 минута 40,24 секунды по сумме двух заездов.Следом за ним расположился южнокореец Юн Сун Бин, отставший от лидера на +0,06 секунды. В тройке лучших также оказался представитель Германии Феликс Кайсингер (+0,39). Еще один россиянин Никита Трегубов показал девятый результат (+0,84).Александр Третьяков после победы на шестом этапе Кубка мира возглавил общий зачет турнира. В активе россиянина 1243 очка. За ним идут латвиец Мартинс Дукурс (1215) и Юн Сун Бин (1189).