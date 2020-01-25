Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по трем футболистам клуба Машук-КМВ, делавшим ставки на матчи своей команды. Все трое отстранены от матчей разные сроки.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по трем футболистам клуба "Машук-КМВ", делавшим ставки на матчи своей команды. Все трое отстранены от матчей разные сроки.Три футболиста выступающего во втором дивизионе клуба были признаны в нарушении регламента РФС. Вратарь Ярослав Малолетков и защитник Роман Демидов пропустят один год, защитник Даниил Лезгинцев дисквалифицирован на два года. Также все трое оштрафованы на сумму 300 тысяч рублей.После 18 туров "Машук-КМВ" идет на восьмом месте в группе "Юг" Олимп-ПФЛ.