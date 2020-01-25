В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины выполнили короткую программу. Три первых места заняли российские спортсменки.

В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины выполнили короткую программу. Три первых места заняли российские спортсменки.Наивысшую оценку получила Алена Косторная — 84.92. Второй результат у Анны Щербаковой — 77.95. На третьем месте еще одна ученица Этери Тутберидзе – Александра Трусова 74.95.Чемпионка континента определится в субботу, когда спортсменки выступят с произвольной программой. В пятницу вечером будут разыграны награды в парном катании.