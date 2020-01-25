Усть-илимского убийцу задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый.

Усть-илимского убийцу задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый.23 января в боксе гаражного кооператива Усть-Илимска (Иркутская область) были обнаружены тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Оперативники быстро вышли на местного жителя, имевшего судимость и причастного к произошедшему. Он признался в тройном убийстве, которым завершился возникший между мужчинами конфликт.Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.