В попытках вбить клин истории между Киевом и Варшавой обвинил Москву в своей статье для интернет-газеты Зеркало недели замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его мнению, когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории, их спорами удачно пользуется Москва.

В попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой обвинил Москву в своей статье для интернет-газеты "Зеркало недели" замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его мнению, когда украинцы и поляки начинают спорить по вопросам общей истории, их спорами удачно пользуется Москва.При этом Россию Боднар обвиняет в привычке "воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". По его словам, в ответ на "масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению Польши в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны" Украина и Польша должны объединить усилия и говорить в один голос."Отпором российской пропаганде" Боднар призывает сделать углубление украино-польского сотрудничества и диалога на всех уровнях, призывая Варшаву "стараться сегодня вместе творить будущее, где нет места лжи, лицемерию и манипуляциям". По его словам, он разделяет позицию польского Сейма, состоящую в том, что к началу Второй мировой войны привели "два тогдашних тоталитарных режима — гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз".Ранее бывший глава МИДа Украины Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Белоруссии, Петр Порошенко в бытность президентом Украины называл князя Владимира создателем "средневекового европейского государства Руси-Украины", а основание Москвы — "опрометчивым решением киевских князей".Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на 300 лет раньше России. По версии украинской певицы Русланы Лыжичко, украинцы являются потомками древних шумеров, а по масштабу цивилизационных достижений Украина может посоревноваться с Древним Египтом.Главная причина напряженности в отношениях Украины и Польши в последние годы — вопросы исторической памяти, напоминает РИА Новости. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации украинских националистов и недовольны регулярными актами вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине.В Польше также введена уголовная ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, организованной украинскими националистами против польского населения в 1943 году. В Киеве такое решение расценили как "антиукраинское".