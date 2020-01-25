Лозовский кузнечно-механический завод снова поставил Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения бракованные корпуса для бронетранспортеров БТР-4. Швы плохо проварены и с трещинами, то есть могут быть пробиты пулями.

"Лозовский кузнечно-механический завод" снова поставил Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения бракованные корпуса для бронетранспортеров БТР-4. Швы плохо проварены и с трещинами, то есть могут быть пробиты пулями. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook военный эксперт Сергей Згунец. В качестве подтверждения он привел фото бракованных корпусов.Что особенно удивительно, ЛКМЗ еще и повысил цену на свою продукцию. Если раньше он просил за один корпус 86 тысяч долларов, то теперь стоимость подскочила до 131 тысячи. Руководство Харьковского КБ дало сутки поставщикам деталей БТР-4, чтобы проверить достоверность информации, опубликованной экспертом.Стоит отметить, что брак "Лозовский кузнечно-механический завод" поставляет уже несколько лет. В 2010 году Харьковское КБ заказало у предприятия партию корпусов БТР-4, которые предназначались для вооруженных сил Ирака. Однако сделка сорвалась, так как у абсолютно новых бронемашин просто начали расходиться швы.Несмотря на этот вопиющий случай, ЛКМЗ продолжил работать с Харьковским КБ. С 2014 по 2016 годы завод передал сразу 12 корпусов. Некоторые из которых отправились в вооруженные силы Украины, где тоже потрескались.В этой связи Сергей Згунец задается вопросом, почему "Лозовский кузнечно-механический завод" продолжает оставаться монополистом в области поставок корпусов для БТР-4. И это при том, что если делать эти машины из импортной бронестали, а не из отечественной, то получается дешевле. Одна из версий, зачем нужно поддерживать неэффективное производство – коррупция. "Это дойная корова, которая дает молоко всем. Трогать ее нельзя". Впрочем, сам эксперт в подобное положение дел почему-то не верит.