Мать четырех детей уснула за рулем и совершила наезд на ребенка и пожилого велосипедиста в Екатеринбурге. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром в минувшую пятницу, 24 января, на улице Предельной в Екатеринбурге.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем BMW, сбила девятилетнюю девочку и 74-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы.Дама пояснила, что уснула за рулем из-за усталости – она является матерью четырех детей в возрасте от одиннадцати лет до одного месяца. В момент аварии она возвращалась домой после того, как отвезла в школу старшего ребенка, и просто не справилась с собой.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.