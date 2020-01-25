Пресс-служба ГУ МЧС Астраханской области сообщила о пожаре на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района.

Пресс-служба ГУ МЧС Астраханской области сообщила о пожаре на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района.Горит металлический склад с пластиковой тарой на площади 1500 квадратных метров, передает ТАСС.В настоящее время пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет.