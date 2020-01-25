В Азербайджане прошла конференция Баку-Москва - диалог культур. О глубоких корнях, которые связывают Азербайджан и Россию, рассказал первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

В Азербайджане прошла конференция "Баку-Москва — диалог культур". О глубоких корнях, которые связывают Азербайджан и Россию, рассказал первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман."Сегодняшняя политика президента Азербайджана Ильхама Алиева находится в полной корреляции, в полном взаимодействии с политикой президента России Владимира Путина по укреплению связей двух стран", — заявил Михаил Гусман.По его словам, никогда за всю историю современной России и современного Азербайджана связи наших стран не были столь близкими и тесными на столь высоком уровне."Фундаментом этого является личный диалог и личное взаимопонимание", — отметил Михаил Гусман.В рамках встречи за круглым столом департамент культуры Москвы и главное управление культуры Баку подписали протокол о сотрудничестве. Кроме того, стороны договорились о следующей встрече. Осенью в столице Азербайджана пройдет пятый гуманитарный форум. Всемирный саммит по межэтническому диалогу в России запланирован на май 2022 года.