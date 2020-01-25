В Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим. Информации о погибших пока нет.

В Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим, сообщает "Россия 24" со ссылкой на местные СМИ. Информации о погибших пока нет.Столкновения демонстрантов с полицией начались рано утром. По меньшей мере, семь человек пострадали.Массовые акции протеста проходят в Багдаде с 24 января. Сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы потребовать немедленного вывода американских военных баз с территории Ирака.