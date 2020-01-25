В Екатеринбурге тушат пожар в двухэтажном административном здании. На первом этаже горят складские помещения. Площадь пожара увеличивается и в настоящее время составляет около 200 квадратных метров.

В Екатеринбурге тушат пожар в двухэтажном административном здании. На первом этаже горят складские помещения. Площадь пожара увеличивается и в настоящее время составляет около 200 квадратных метров, передает телеканал "Россия 24".Как сообщили в региональном управлении МЧС, к тушению огня привлечены дополнительные силы и пожарный поезд. Главная сложность в том, что место пожара удалено от источников воды. Пожарные подвозят ее автоцистернами от гидранта, который находится в километре. Угрозы для соседних зданий нет.