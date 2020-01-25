В Европе выявили первых заболевших новым типом коронавируса. Минздрав Франции подтвердил два случая в Париже и Бордо и предупредил, что заразившихся может быть больше.

В Европе выявили первых заболевших новым типом коронавируса. Минздрав Франции подтвердил два случая в Париже и Бордо и предупредил, что заразившихся может быть больше.Пациент из Бордо (китаец по происхождению) вернулся из Китая, заезжал в город Ухань. С момента прибытия во Францию находился в контакте с десятком человек. О парижском пациенте пока известно мало.Ранее два человека с таким же диагнозом госпитализированы в США и еще один случай зафиксирован в Непале.В самом Китае объявлен наивысший уровень реагирования. Число заболевших пневмонией достигло 830 человек, более 20 человек скончались. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции. В Ухане строят клинику-лабораторию, а на помощь медикам брошена армия.Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Китай, а тем, кто путешествует, самостоятельно учитывать сложившуюся ситуацию.В Петербурге оба пациента, которых после возвращения из Китая отправили в больницу, готовятся к выписке. Коронавирус у них не подтвердился. Петербургские врачи успокаивают: методы диагностики подобных вирусов уже давно опробованы и сейчас применяются активно.Коронавирус 2019-nCoV (досье)