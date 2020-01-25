В Иркутске госпитализирован в инфекционную больницу гражданин КНР, прибывший накануне из Пекина. Врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.

В Иркутске госпитализирован в инфекционную больницу гражданин КНР, прибывший накануне из Пекина. Врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.По данным областного Минздрава, предварительный диагноз иностранца — нетипированный вирус гриппа А, — однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск. Результаты анализов ожидаются сегодня.Больному проводится противовирусная терапия, его состояние уже существенно улучшилось, передает "Интерфакс". Всех, кто мог контактировать с ним, также обследуют. По сообщению пресс-службы правительства Иркутской области, проведены все надлежащие противоэпидемические мероприятия.По сообщению госкомитета по здравоохранению КНР, по состоянию на начало суток субботы по местному времени (19:00 пятницы по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, в Китае достигло 1287 человек. Число подтвержденных случаев заболевания за сутки увеличилось на 444.Количество смертных случаев среди заболевших этим видом пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 летальных исходов.Эпицентр заболевания в Китае — город Ухань. Это административный центр провинции Хубэй, на него приходится 38 жертв заболевания.Пять случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в Гонконге, по три — на Тайване и в Сингапуре, четыре — в Таиланде, по два — в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Франции и Макао, один случай — в Непале.